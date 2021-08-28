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Общество28 августа 2021 7:46

Закон о запрете ввоза мусора принят в Тверской области

За нарушение требований нового закона устанавливается крупный штраф
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Документом де-юре устанавливается фактически действующий запрет на ввоз в Тверскую область отходов производства.

Документом де-юре устанавливается фактически действующий запрет на ввоз в Тверскую область отходов производства.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Законодательное собрание Тверской области приняло закон, запрещающий ввоз строительных и иных отходов на территорию региона. Законопроект был инициирован губернатором Игорем Руденей.

"Документом де-юре устанавливается фактически действующий запрет на ввоз в Тверскую область отходов производства, в том числе строительного мусора, для утилизации и хранения", - сообщает пресс-служба областного Правительства.

Закон устанавливает необходимость оборудовать системой ГЛОНАСС весь транспорт, который перевозит строительный мусор на территории Тверской области. А контракты на строительство теперь должны сопровождаться обязательным заключением договоров на вывоз и утилизацию строительных отходов.

Контролировать исполнение законодательства поможет информационная система "Кадастр отходов", аккумулирующая все данные о движении отходов.

За нарушение требований нового закона устанавливается штраф в размере 1 миллиона рублей.