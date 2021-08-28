Закон о запрете ввоза мусора принят в Тверской области

Документом де-юре устанавливается фактически действующий запрет на ввоз в Тверскую область отходов производства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Законодательное собрание Тверской области приняло закон, запрещающий ввоз строительных и иных отходов на территорию региона. Законопроект был инициирован губернатором Игорем Руденей.

"Документом де-юре устанавливается фактически действующий запрет на ввоз в Тверскую область отходов производства, в том числе строительного мусора, для утилизации и хранения", - сообщает пресс-служба областного Правительства.

Закон устанавливает необходимость оборудовать системой ГЛОНАСС весь транспорт, который перевозит строительный мусор на территории Тверской области. А контракты на строительство теперь должны сопровождаться обязательным заключением договоров на вывоз и утилизацию строительных отходов.

Контролировать исполнение законодательства поможет информационная система "Кадастр отходов", аккумулирующая все данные о движении отходов.

За нарушение требований нового закона устанавливается штраф в размере 1 миллиона рублей.