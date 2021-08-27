10 тысяч молоди стерляди выпущено в акваторию Волги в Зубцовском районе Тверской области

10 тысяч молоди стерляди выпущено в акваторию реки Волги в Зубцовском районе Фото: ПТО

10 тысяч молоди стерляди выпущено в акваторию реки Волги в Зубцовском районе 27 августа.

- Мы ежегодно выпускаем миллионы мальков и молоди рыб для зарыбления Волжского бассейна. Важно усиливать рыбоохрану на территории Тверской области, потому что это дает хорошие результаты в увеличении количества рыбы в наших водоемах, – отметил губернатор Игорь Руденя.

Ежегодно зарыбление осуществляется на девяти водных объектах Тверской области, относящихся к бассейну Волги – Верхневолжском, Вазузском, Вышневолоцком, Иваньковском, Рыбинском и Угличском водохранилищах, а также озёрах Селигер, Удомля.

В водоемы выпускают порядка 80 тонн рыбы. В 2021 году в водоёмы области уже выпущено 3,3 млн экземпляров молоди и личинок различных видов рыб. Общий объём зарыбления в Верхневолжье в текущем году составит более 6 млн штук.