Участница Великой Отечественной войны Анна Белова отмечает юбилей в Тверской области

Участница Великой Отечественной войны Анна Белова отмечает 100-летие Фото: администрация Твери

27 августа столетие отмечает жительница деревни Лощино Рамешковского района, участница Великой Отечественной войны Анна Арсеньевна Белова.

- У Вашей трудовой биографии прочная военная закалка, ставшая Вашей опорой в многолетнем труде во благо Отечества. В огненные сороковые годы Вы отдавали все силы ради победы над врагом, ответственно и добросовестно исполняя свой долг. В мирное время Вы развивали сельское хозяйство и без малого 50 лет приумножали богатства нашей страны, – отметил губернатор Игорь Руденя в обращении к Анне Арсеньевне.

Анна Арсеньевна Белова была призвана в ряды Вооруженных сил в 1943 году, служила по военно-учетной специальности хлебопеком на армейской полевой пекарне. Демобилизована в 1945 году. После войны Анна Арсеньевна трудилась в колхозе.

Награждена орденом "Отечественной войны" II степени, медалью Жукова.