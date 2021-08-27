В Тверском отделении ПФР рассказали, как не ошибиться при подаче заявления на ежемесячные пособия

Подать заявление можно на портале госуслуг или в клиентской службе ПФР по месту жительства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Территориальные органы Пенсионного фонда принимают заявления на два новых ежемесячных пособия - родителям, в одиночку воспитывающим детей от 8 до 16 лет, а также беременным женщинам.

"Важным критерием является размер дохода семьи: он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в регионе, а именно, не более 11 234, 14 рубля", - отмечают специалисты.

В Тверском отделении ПФР также рассказали, на что обратить особо пристальное внимание, подавая заявление на выплаты (если ошибиться заполняя бумаги, заявление будет отклонено). Проверьте, всё ли правильно, по следующим пунктам:

- данные ребёнка: ФИО должно точно совпадать с указанным в свидетельстве о рождении;

- реквизиты актовой записи о рождении ребёнка (иногда родители вписывают серию и номер вместо данных актовой записи);

- СНИЛС ребёнка;

- в сведениях о банковском счёте необходимо предоставить именно номер счёта, а не номер карты;

- наличие сведений о реквизитах актовой записи о расторжении брака;

- наличие сведений судебных решений о взыскании алиментов;

- название медицинского учреждения, в котором наблюдается вставшая на учёт беременная женщина.

Важно: средства будут перечисляться на банковские карты национальной платёжной системы «Мир». Подать заявление можно на портале госуслуг или в клиентской службе ПФР по месту жительства.