Мужчина украл черный металл из хозпостройки в Тверской области

Подозреваемого в краже задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 49-летний житель западной Двины. Мужчина рассказал, что из его хозпостройки украли лом черного металла стоимостью 56 тысяч рублей.

Сразу после получения сигнала на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

По подозрению в краже задержали 20-летнего местного жителя.

Ночью мужчина проник в постройку, погрузил лом в машину и вывез с территории. Часть похищенного он реализовал, остальное вернут владельцу.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.