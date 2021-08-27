В преддверии 1 сентября Игорь Руденя встретился с представителями родительских комитетов Тверской области

В преддверии нового учебного года в Твери прошло областное родительское собрание Фото: ПТО

Сегодня на площадке тверского «Кванториума» в преддверии нового учебного года прошло Областное родительское собрание – Форум родительской общественности. Губернатор Игорь Руденя обсудил с представителями родительских комитетов из районов региона вопросы образования, воспитания и безопасности детей, поддержки семей.

- В преддверии 1 сентября хочу пожелать всем самого главного – чтобы дети были здоровыми, слушались родителей и преподавателей, были успешными, трудолюбивыми, радовали своими достижениями. В этом году мы начинаем учебный год в очном формате. Основания действовать так нам дает успешная динамика вакцинации, – обратился к участникам Игорь Руденя.

Глава региона обозначил приоритеты и перспективы в развитии образовании Верхневолжья. Это модернизация инфраструктуры, создание условий для качественного обучения во всех школах.