"Ночь кино" пройдет в Тверской области

В Твери показы пройдут на шести площадках Фото: Алексей БУЛАТОВ

28 августа в Тверской области пройдет всероссийская акция «Ночь кино». На29 площадках жителям покажут кассовые фильмы 2020 и 2021 годов – фильм-катастрофу «Огонь», семейную драму «Пальма», а также сказку-фэнтези «Конек-горбунок».

В Твери показ будет организован на шести площадках – в досуговых центрах «Мир» и «Заволжский», мультимедийном пространстве «BLACK ROOM», библиотеке им. А.И. Герцена, ДК «Пролетарка» и в «Тверьгосфильмофонде».

ТПоказы пройдут в Домах культуры, кинотеатрах, центральных библиотеках Андреаполя, Бежецка, Весьегонска, Жарковского, Калязина, Кесовой Горы, Кувшиново, Нелидово, Пено, Рамешек, Ржева, Сонково, Спирово, Торжка, Торопца. Кроме того, увидеть популярные российские фильмы смогут жители поселков Зеленогорский, Солнечный, Борисовский, Горняк, Терелесовский, Красномайский, Аввакумовского сельского поселения.