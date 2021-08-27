Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Досуг27 августа 2021 15:53

"Ночь кино" пройдет в Тверской области

На просмотр фильмов жителей приглашают 28 августа
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Твери показы пройдут на шести площадках

В Твери показы пройдут на шести площадках

Фото: Алексей БУЛАТОВ

28 августа в Тверской области пройдет всероссийская акция «Ночь кино». На29 площадках жителям покажут кассовые фильмы 2020 и 2021 годов – фильм-катастрофу «Огонь», семейную драму «Пальма», а также сказку-фэнтези «Конек-горбунок».

В Твери показ будет организован на шести площадках – в досуговых центрах «Мир» и «Заволжский», мультимедийном пространстве «BLACK ROOM», библиотеке им. А.И. Герцена, ДК «Пролетарка» и в «Тверьгосфильмофонде».

ТПоказы пройдут в Домах культуры, кинотеатрах, центральных библиотеках Андреаполя, Бежецка, Весьегонска, Жарковского, Калязина, Кесовой Горы, Кувшиново, Нелидово, Пено, Рамешек, Ржева, Сонково, Спирово, Торжка, Торопца. Кроме того, увидеть популярные российские фильмы смогут жители поселков Зеленогорский, Солнечный, Борисовский, Горняк, Терелесовский, Красномайский, Аввакумовского сельского поселения.