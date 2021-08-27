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Общество27 августа 2021 12:22

Жители Бежецкого района просят губернатора Тверской области отремонтировать дорогу по маршруту школьного автобуса

С вопросом обратилась учитель местной школы
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Жители обратились к губернатору с вопросом о ремонте дороги

Жители обратились к губернатору с вопросом о ремонте дороги

Фото: ПТО

27 августа губернатор Игорь Руденя провёл личный приём граждан. С вопросом о необходимости ремонта участка автомобильной дороги Бежецк – Поречье в Бежецком районе обратилась местная жительница, педагог Пореченской средней школы Татьяна Яценко.

Дорога проходит через несколько сельских населённых пунктов Бежецкого района. Паломники по этой дороге добираются до Троицкой церкви в селе Поречье, ездят школьные автобусы.

- В течение двух недель на дороге должен быть выполнен ямочный ремонт. На 2022 год объект включен в план дорожных работ, - отметил Игорь Руденя.