Жители Бежецкого района просят губернатора Тверской области отремонтировать дорогу по маршруту школьного автобуса

Жители обратились к губернатору с вопросом о ремонте дороги Фото: ПТО

27 августа губернатор Игорь Руденя провёл личный приём граждан. С вопросом о необходимости ремонта участка автомобильной дороги Бежецк – Поречье в Бежецком районе обратилась местная жительница, педагог Пореченской средней школы Татьяна Яценко.

Дорога проходит через несколько сельских населённых пунктов Бежецкого района. Паломники по этой дороге добираются до Троицкой церкви в селе Поречье, ездят школьные автобусы.

- В течение двух недель на дороге должен быть выполнен ямочный ремонт. На 2022 год объект включен в план дорожных работ, - отметил Игорь Руденя.