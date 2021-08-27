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Общество27 августа 2021 14:29

В прокуратуре для дольщиков Твери организована "горячая линия"

Вопросы можно задать дежурному прокурору
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В прокуратуре организована "горячая линия" для дольщиков

В прокуратуре организована "горячая линия" для дольщиков

Фото: Татьяна Коркина

В прокуратуре Тверской области для участников долевого строительства многоквартирных домов организована "горячая линия".

С 6 по 10 сентября на вопросы дольщиков ответит дежурный прокурор.

Обратиться за консультацией можно по телефону 8-980-630-03-87.

Звонки принимаются с 9:00 до 13:00, с 13:45 до 17:00.

Поступившая на телефоны "горячей линии" информация будет проверена, при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.