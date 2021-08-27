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Общество27 августа 2021 11:32

Микрокредитную организацию оштрафовали в Твери на 120 тысяч рублей

Нарушения в деятельности выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Организации выписан штраф на 120 тысяч рублей

Организации выписан штраф на 120 тысяч рублей

Фото: Валерий РОМАНОВ

Прокуратурой Московского района Твери выявлены нарушения в деятельности микрофинансовой организации ООО Микрокредитная компания "Деловой вектор".

Установлено, что юридическое лицо в своем наименовании использует словосочетание "микрокредитная компания", при этом в государственном реестре микрофинансовых организаций не значится.

Прокуратурой в отношении должностного и юридического лица организации возбуждены дела об административном правонарушении, виновным назначены штрафы на общую сумму 120 тыс. рублей.

В адрес Общества внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Устранение нарушений контролирует прокуратура.