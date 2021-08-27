Микрокредитную организацию оштрафовали в Твери на 120 тысяч рублей

Организации выписан штраф на 120 тысяч рублей Фото: Валерий РОМАНОВ

Прокуратурой Московского района Твери выявлены нарушения в деятельности микрофинансовой организации ООО Микрокредитная компания "Деловой вектор".

Установлено, что юридическое лицо в своем наименовании использует словосочетание "микрокредитная компания", при этом в государственном реестре микрофинансовых организаций не значится.

Прокуратурой в отношении должностного и юридического лица организации возбуждены дела об административном правонарушении, виновным назначены штрафы на общую сумму 120 тыс. рублей.

В адрес Общества внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Устранение нарушений контролирует прокуратура.