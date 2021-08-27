В Тверской области мать сдала ребенка в семейный центр из-за отсутствия условий для его проживания

Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Прокуратурой Селижаровского района в ходе рейда выявлена 40-летняя местная жительница, которая распивала спиртные напитки с посторонними лицами в присутствии своего 6-летнего сына.

- При обследовании условий проживания установлено, что у женщины нет условий для занятий и отдыха ребенка, еда не приготовлена, - сообщили в прокуратуре.

Ранее женщину неоднократно привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей и выписывали штраф.

Матерью написано заявление о помещении мальчика в Социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних «Мой семейный центр» Селижаровского района. Работником прокуратуры установлено, что ребенок хорошо себя чувствует, ему в должной мере оказываются забота и уход.

- Матерью малолетнего не принято мер для возврата ребенка в семью, женщина вновь привлечена к административной ответственности, - уточнили в ведомстве.