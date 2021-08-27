Военный снаряд обнаружили в деревне Гришкино под Тверью

Снаряд нашли и обезвредили Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

26 августа группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в деревне Гришкино Калининского района был обнаружен 75-мм артиллерийский снаряд.

Взрывоопасный предмет обезврежен.

ГУ МЧС России по Тверской области напоминает, что при обнаружении взрывоопасного предмета необходимо отойти на безопасное расстояние, предупредить окружающих о возможной опасности, сообщить о находке в экстренные службы по телефону 112 или 101.