Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 августа 2021 10:59

В Твери предприниматель торговал курятиной с кишечной палочкой

Нарушения выявил Россельхознадзор
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В образцах курятины нашли кишечную палочку

В образцах курятины нашли кишечную палочку

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В ходе проверки у индивидуального предпринимателя в Твери были отобраны пробы мясной продукции. Исследование провели специалисты Тверской межобластной ветлаборатории и установили, что образцы не отвечают требованиям безопасности пищевой продукции.

В куриных грудках, котлетах, голенях, бедрах обнаружена кишечная палочка.

Информация о выявленных нарушениях передана в Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям для принятия мер в отношении предпринимателя.