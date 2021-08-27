В Твери предприниматель торговал курятиной с кишечной палочкой

В образцах курятины нашли кишечную палочку Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В ходе проверки у индивидуального предпринимателя в Твери были отобраны пробы мясной продукции. Исследование провели специалисты Тверской межобластной ветлаборатории и установили, что образцы не отвечают требованиям безопасности пищевой продукции.

В куриных грудках, котлетах, голенях, бедрах обнаружена кишечная палочка.

Информация о выявленных нарушениях передана в Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям для принятия мер в отношении предпринимателя.