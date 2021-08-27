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Общество27 августа 2021 10:53

"Контроль трезвости" проведет Госавтоинспекция на территории Тверской области

Рейд пройдет с 27 по 29 августа
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Госавтоинспекторы проверят водителей на трезвость Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекторы проверят водителей на трезвость Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области Госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие "Контроль трезвости". Рейд состоится с 27 по 29 августа.

На дорогах Верхневолжья инспекторы проверят водителей на состояние алкогольного или наркотического опьянения.

Госавтоинспекция Тверской области призывает жителей сообщать информацию о водителях,которые ведут себя на дороге неадекватно и могут находиться в состоянии опьянения. Информацию необходимо сообщать по телефонам дежурной части: "02" или "102".