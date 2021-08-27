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Общество27 августа 2021 10:00

Выездные бригады медиков в сентябре посетят четыре района Тверской области

Также работают детскиевыездные бригады
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Тверской области работают выездные бригады врачей

В Тверской области работают выездные бригады врачей

Фото: ПТО

В Тверской области в сентябре запланированы выезды в четыре муниципалитета.

7 сентября кардиолог и эндокринолог осмотрят жителей Торопецкого района. 16 сентября кардиолог и невролог будут работать в Осташковском городском округе.

23 сентября эндокринолог и оториноларинголог примут пациентов в Кашинском городском округе. 30 сентября мобильная бригада врачей в составе кардиолога, невролога и офтальмолога выедет в Сандовский муниципальный округ.

Также в регионе работают детские мобильные бригады. График выезда на сентябрь пока не сформирован.