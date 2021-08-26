Игорь Руденя рассказал о газификации и новой транспортной модели в Торжке Тверской области

Игорь Руденя рассказал о газификации и новой транспортной модели в Торжке Фото: ПТО

26 августа губернатор Игорь Руденя провел день в рабочей поездке в Торжок и Торжокский район. Вечером в эфире телеканала "Россия 24" Тверь глава региона сообщил о планах по расширению газификации территории и внедрении новой транспортной модели, которая уже действует в Твери, Калининском районе и еще четырех агломерациях Верхневолжья.

- Самый главный вопрос – газификация области. Видим очень высокий запрос на бесплатное подключение к газу домовладений, поэтому решили в разы увеличить объемы газификации в Торжокском районе. Кроме того, по просьбам жителей принято решение о запуске автобусов "Транспорта Верхневолжья" на территории Торжокской агломерации, – отметил Игорь Руденя.

Губернатор также рассказал об итогах посещения станции скорой помощи в Торжке, решении о строительстве модульного здания для размещения службы и озвучил планы построить новую детскую поликлинику. Кроме того, предусмотрена модернизация фельдшерско-акушерских пунктов района, закупка компьютерного томографа и новых машин скорой помощи в 2022 году.