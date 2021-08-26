Молодожены Тверской области смогут расписаться во Дворце бракосочетания в середине сентября

В трёхэтажном здании Дворца бракосочетания будут работать 27 кабинетов для предоставления государственных услуг, Фото: ПТО

В Твери завершается ремонт областного Дворца бракосочетания в Свободном переулке. В эфире телеканала "Россия 24" Тверь 26 августа молодая пара из Конаково Тимофей Сысоев и Алина Смирнова рассказали губернатору Игорю Рудене, что хотят сыграть свадьбу в новом здании.

- Сроки сдачи Дворца бракосочетания – первая декада сентября. Уверен, что все возможности для того, чтобы молодожёны расписались в торжественной и праздничной обстановке, будут им предоставлены, – сказал Игорь Руденя.

В здании почти завершена финишная отделка внутренних помещений, декоративное оформление лепнины на потолке, стенах и колоннах залов, идет монтаж освещения, облицовка цоколя и крылец.

В трёхэтажном здании Дворца бракосочетания будут работать 27 кабинетов для предоставления государственных услуг, четыре зала для торжеств. В трёх залах планируется проводить регистрации браков, четвертый станет местом торжественной регистрации новорождённых, чествования юбиляров семейной жизни. Предусмотрена доступная среда для маломобильных граждан.

Преобразится и площадь перед Дворцом. Вместо парковки там появится парк и будет установлена скульптурная композиция, посвящённая Святому Благоверному князю Михаилу Тверскому и Святой Благоверной княгине Анне Кашинской. Работы по благоустройству уже ведутся.