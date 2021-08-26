Тверская область получит 300 миллионов рублей на развитие малых городов

Вышний Волочек стал одним из победителей конкурса Фото: ПТО

26 августа были подведены итоги Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году.

Грантовую поддержку в размере от 50 до 70 млн рублей на благоустройство получили сразу пять городов Тверской области: Вышний Волочек, Кашин, Кимры, Ржев и Удомля. Развитие территорий будет производиться за счет средств областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.

Ржев признан победителем в категории «Малые города от 50 тысяч до 100 тысяч человек». Там приведут в порядок парк Подпольщиков с частью набережной реки Волги между Старым и Новыми мостами.

В категории «Малые города от 20 тысяч до 50 тысяч человек» победили проекты трёх городов Верхневолжья: в Кимрах благоустроят пешеходную зону по улицам Кирова и Урицкого, в Вышнем Волочке – городской сад у Цнинского канала, в Удомле продолжат благоустройство парковой зоны по улице Венецианова.

В категории «Малые города до 20 тысяч человек» поддержку получил Кашин. Там будет благоустроена часть набережной реки Кашинка вдоль Конного проезда.

- Тверская область получит около 300 млн рублей для развития. Я очень горд за нас. Будем работать, - прокомментировал в "Фейсбуке" итоги конкурса руководитель Центра развития экономики малых городов Павел Парамонов.