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Общество26 августа 2021 17:30

В Тверскую область поступила первая партия вакцин против гриппа

Вакцинация продлится до декабря 2021 года
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Детей прививают только с письменного согласия родителя или законного представителя.

Детей прививают только с письменного согласия родителя или законного представителя.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В прошлом эпидемическом сезоне (2020-2021 г.) в Тверской области официально не было зарегистрировано ни одного случая гриппа. Как отметили в областном управлении Роспотребнадзора, это связано, в том числе, с увеличением охвата вакцинацией против гриппа.

Ведомство приводит цифры: в предэпидемический период на территории региона планировалось привить более 560 тысяч человек, а фактически вакцинацию прошли 628 тыс. человек.

Скоро наступит новый эпидемический сезон, и Роспотребнадзор вновь призывает пройти вакцинацию. Это особенно важно в условиях коронавируса. Организму, ослабленному гриппом, однозначно сложнее будет побороть новую инфекцию. Ещё более страшно подцепить два вируса одновременно.

Первая партия гриппозных вакцин уже доставлена в Тверскую область. Вакцинацию можно пройти бесплатно (в рамках государственных программ) либо добровольно - на платной основе. В поликлинике по месту жительства можно сделать прививку после обращения к терапевту или дежурному врачу. Детей прививают только с письменного согласия родителя или законного представителя, напоминают в Роспотребнадзоре.

Вакцинация продлится до декабря 2021 года.