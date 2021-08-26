Прокуратура помогла с жильем сироте из приемной семьи в Тверской области

Прокуратура помогла сироте получить жилье Фото: архив "КП"

В прокуратуру Торопецкого района обратилась 23-летняя девушка, оставшаяся без попечения родителей. Девушка не имеет собственного жилья и живет в приемной семье.

В 2014 году заявительница включена в муниципальный список лиц, нуждающихся в предоставлении жилого помещения, но жилье так и не получила.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обязании администрации муниципального образования Торопецкого района обеспечить девушку за счет средств бюджета Тверской области жилым помещением

Требования прокурора удовлетворены, исполнение находится на контроле покуратуры.