30 августа телезрители увидят сериал "Пищеблок", который снимали в Твери

По ночам в пионерлагере происходят странные события Фото: кадр из сериала с сайта ctc.ru

В понедельник, 30 августа, на канале СТС состоится всероссийская телепремьера сериала "Пищеблок". Оригинальный проект онлайн-кинотеатра"КиноПоиск HD" вошел в топ-3 самых обсуждаемых русскоязычных сериалов весны 2021 года.

Картина снята по одноименному роману Алексея Иванова. Съемки велись в Московском и Пролетарском районах Твери.

В главных ролях: Ангелина Стречина, Пётр Натаров, Даниил Вершинин, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Тимофей Трибунцев, Николай Фоменко и др.

По сюжету летом 1980-го, в разгар Олимпийских игр, в пионерском лагере "Буревестник" происходят странные события. Дети загадочно исчезают по ночам и возвращаются совершенно другими. Вскоре главный герой - пионер Валера - обнаруживает, что в пионерлагере, где он отдыхает, есть вампиры. Распутать мистические тайны ему поможет вожатый Игорь.

Начало серий в 22:00.