Для Торжокской подстанции скорой помощи в Тверской области разработают проект нового здания

Губернатор Игорь Руденя посетил Торжокскую подстанцию скорой помощи Фото: ПТО

26 августа губернатор Игорь Руденя в рамках рабочего визита в Торжокский район посетил Торжокскую подстанцию скорой помощи, которая была присоединена к Тверской станции СМП 1 августа.

Глава региона отметил, что службе необходимо новое помещение и поручил разработать проект по строительству модульного здания.

- Наша служба должна отвечать самым высоким требованиям, поэтому мы начали работу по модернизации системы. Прежде всего, это современное материально-техническое обеспечение, усовершенствование управления и мониторинга, закупка необходимых лекарственных препаратов. Самое важное в службе скорой медицинской помощи - это люди, которые принимают вызовы, оказывают помощь, довозят бригады до пациентов, – считает Игорь Руденя.

Работа на подстанции ведётся в электронном виде, все вызовы передаются на планшет. Полностью обновлён парк машин.

Сейчас единая структура Тверской станции СМП объединяет подстанции Калининского, Ржевского, Торжокского, Кимрского, Бологовского, Спировского, Фировского районов, Вышневолоцкого городского округа, ЗАТО Озерный, Центра медицины катастроф.

С 1 сентября в структуру войдут еще 10 муниципалитетов. Централизация службы скорой медицинской помощи завершится к концу текущего года.