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Общество26 августа 2021 15:28

Госавтоинспекторы проверили в Твери перевозчиков опасных грузов

У троих выявлены нарушения
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Твери проверили перевозчиков опасных грузов Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Твери проверили перевозчиков опасных грузов Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекция в Твери 26 августа провела профилактическое мероприятие "Опасный груз".

Инспекторы проверяли транспортные средства, путевую документацию и оснащение автомобилей специальными средствами. Выявлено три водителя у которых имелись нарушения.

За нарушение правил перевозки без тахографа, неисправности транспортных средств были составлены административные материалы. Госавтоинспекция обращается ко всем участникам перевозки опасных грузов автомобильным транспортом с требованием не допускать нарушений Правил как со стороны водителей, так и со стороны лиц, ответственных за оформление документов, отправку, перевозку и прием опасных грузов.