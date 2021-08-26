Госавтоинспекторы проверили в Твери перевозчиков опасных грузов

В Твери проверили перевозчиков опасных грузов Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекция в Твери 26 августа провела профилактическое мероприятие "Опасный груз".

Инспекторы проверяли транспортные средства, путевую документацию и оснащение автомобилей специальными средствами. Выявлено три водителя у которых имелись нарушения.

За нарушение правил перевозки без тахографа, неисправности транспортных средств были составлены административные материалы. Госавтоинспекция обращается ко всем участникам перевозки опасных грузов автомобильным транспортом с требованием не допускать нарушений Правил как со стороны водителей, так и со стороны лиц, ответственных за оформление документов, отправку, перевозку и прием опасных грузов.