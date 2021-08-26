Руководителя строительной фирмы в Твери задержали в момент передачи взятки полицейскому

Подозреваемого задержали в момент передачи взятки Фото: УФСБ России по Тверской области

Московским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего руководителя строительной компании.

21 августа подозреваемый совместно со своим знакомым, выступающим в качестве посредника, передал сотруднику правоохранительных органов 1,65 млн рублей наличными в качестве взятки за содействие в прекращении уголовного дела, возбужденного в отношении подозреваемого.

Полицейский действовал в рамках оперативно-розыскных мероприятий и непосредственно после передачи денег подозреваемый - руководитель фирмы - был задержан на месте преступления сотрудниками УФСБ России по Тверской области.

Устанавливаются обстоятельства преступления. Фигурант задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Расследование продолжается.