Жительница Тверской области хотела купить через интернет двигатель и лишилась 70000 рублей

Чтобы не оказаться жертвой преступников, не торопитесь действовать под их диктовку! Фото: Мария ОСИПОВА

В Тверской области оперативники разыскивают мошенника, обманувшего жительницу Вышнего Волочка. Пострадавшая хотела купить двигатель для авто и нашла на одном из сайтов подходящее объявление о продаже.

"Продавец" попросил полную предоплату - за товар и пересылку - и выслал женщине ссылку для оплаты. Как только покупательница ввела данные своей карты, с неё тут же списались 70 тысяч рублей, а продавец был таков. На связь он не вышел, а объявление о продаже двигателя удалил.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество" (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Максимальная санкция данной статьи - пять лет лишения свободы.

Мошенника сейчас ищут. А стражи правопорядка в очередной раз обращаются с призывом быть как можно осторожнее, совершая сделки через интернет и никогда не перечислять предоплату, если не уверены в продавце на 100%.

"Чтобы не оказаться жертвой преступников, не торопитесь действовать под их диктовку. Избегайте подобных действий, которые могут причинить вам финансовый вред. Никому ни при каких условиях не сообщайте реквизиты своих банковских карт", - призывает пресс-служба Управления МВД по Тверской области.