Фермеры Тверской области получат гранты на развитие хозяйств

Фермеры получат поддержку на развитие Фото: ПТО

25 августа на заседании правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя, обсуждалось предоставление грантов «Агростартап» для фермерских хозяйств.

- Нужно наращивать поддержку села, а также улучшать инфраструктуру сельских территорий. Это необходимо, чтобы село развивалось, чтобы люди оставались здесь жить и работать», – отметил губернатор.

Если размер гранта составляет от 2 млн рублей, необходимо создать не менее двух новых рабочих мест, если менее 2 млн рублей – одного места.

До 6 млн рублей смогут получить фермеры на разведение крупного рогатого скота мясного или молочного направлений.

Деньги могут быть направлены на приобретение, ремонт, строительство производственных и складских помещений, необходимых для переработки и хранения продукции, а также на приобретение участков, сельскохозяйственной техники и животных.

Получателями гранта могут стать крестьянские и фермерские хозяйства (КФХ), индивидуальные предприниматели и физические лица при условии регистрации КФХ в течение 30 дней после получения поддержки.

В 2021 году планируется выдать не менее 12 «Агростартапов». Такая поддержка будет оказываться и в 2022-2023 годах.