В честь 800-летия Александра Невского в Торжке встретят конную дружину

Конных дружинников в Торжке встретят 28 августа Фото: ПТО

Тверская область присоединится к мероприятиям по случаю 800-летия святого благоверного великого князя Александра Невского. Впервые будет проведена полная реконструкция конного военного похода знаменитого полководца, 25 конных дружинников пройдут по территориям Ярославской, Московской, Тверской, Новгородской и Псковской областей.

Конный поход стартовал 21 августа в Переславле-Залесском Ярославской области. 22 августа дружина пришла в город Дмитров, 28 августа дружинников встретят в Новоторжском Кремле Всероссийского историко-этнографического музея в Торжке.

29 августа дружина выйдет в сторону города Изборска Псковской области. В каждом регионе состоится фестивальная программа.

Торжественное закрытие исторической реконструкции пройдёт в Изборске 12 сентября в День памяти Святого благоверного князя Александра Невского.