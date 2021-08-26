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Происшествия26 августа 2021 10:24

Пропавшие на Селигере два года назад рыбаки найдены погибшими в Тверской области

Ранее в плёсе была обнаружена лодка
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Валерий Кочуев и Михаил Никифоров. Коллаж kp.ru, фото ВПСО "Сова"

Валерий Кочуев и Михаил Никифоров. Коллаж kp.ru, фото ВПСО "Сова"

В Осташковском городском округе Тверской области спустя два года нашли тела пропавших рыбаков.

29 октября 2019 года Валерий Кочуев и Михаил Никифоров уехали рыбачить на лодке на озере Селигер и пропали. Спустя несколько дней в плёсе была найдена пустая лодка. Рыбаки и их личные вещи обнаружены не были.

По факту исчезновения мужчин была организована доследственная проверка.

26 августа 2021 года ВПСО "Сова" сообщил, что пропавшие рыбаки найдены погибшими. Подробности не уточняются.