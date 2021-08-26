За нападение на пенсионерку житель Тверской области получил 7 лет колонии

Мужчину осудили на 7 лет 10 месяцев колонии строгого режима
Фото: Мария ЛЕНЦ
33-летний неоднократно судимый житель Сонковского района в 2020 году совершил разбой в отношении 81-летней женщины.
Пьяный мужчина проник в дом к потерпевшей и, угрожая женщине ножом, потребовал денег. Пенсионерка, испугавшись, отдала мужчине 1200 рублей, но он не успокоился и потребовал еще. Потерпевшая отдала нападавшему кошелек и 5500 рублей.
Злоумышленник ударил женщину и стал закрывать нос и рот рукой.
За разбойное нападение его осудили по ч. 3 статьи 162 УК РФ на 7 лет 10 месяцев колонии строгого режима.
Приговор суда в законную силу не вступил.