За нападение на пенсионерку житель Тверской области получил 7 лет колонии

Мужчину осудили на 7 лет 10 месяцев колонии строгого режима Фото: Мария ЛЕНЦ

33-летний неоднократно судимый житель Сонковского района в 2020 году совершил разбой в отношении 81-летней женщины.

Пьяный мужчина проник в дом к потерпевшей и, угрожая женщине ножом, потребовал денег. Пенсионерка, испугавшись, отдала мужчине 1200 рублей, но он не успокоился и потребовал еще. Потерпевшая отдала нападавшему кошелек и 5500 рублей.

Злоумышленник ударил женщину и стал закрывать нос и рот рукой.

За разбойное нападение его осудили по ч. 3 статьи 162 УК РФ на 7 лет 10 месяцев колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.