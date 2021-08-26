Видеоролики с агрессивным поведением подростков запретили в Тверской области

Видеоролики зарпетили по настоянию прокуратуры Фото: архив "КП"

Прокуратурой Пеновского района в ходе мониторинга ести интернет выявлены три страницы, содержащие видеоролики с агрессивным поведением несовершеннолетних, драками между детьми и их избиением.

Доступ к ресурсам осуществлялся без регистрации и пароля.

Прокурором направлено в суд административное исковое заявление о признании указанных материалов запрещенными.

Исковые требования прокуратуры удовлетворены, решение суда в законную силу не вступило.