Выделены средства на развитие деревень поселения Хорошево Ржевского района Тверской области

Средства выделены в рамках проекта «Современный облик сельских территорий» Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Федеральная казна выделила Тверской области средства в рамках проекта «Современный облик сельских территорий». Деньги пойдут на улучшение жизни в деревнях сельского поселения Хорошево Ржевского района.

Ранее, 19 августа, с просьбой решить проблемы селян к губернатору Игорю Рудене обратился местный предприниматель Евгений Титов. 25 августа глава региона сообщил, что поселению будет оказана помощь.

Выделенные средства направят на газоснабжение деревень Есёмово и Костерёво и приобретение двух школьных автобусов - они будут возить учащихся к Становской школе в деревне Кокошкино. Кроме того, в этой же школе отремонтируют крышу помещения дошкольной группы.