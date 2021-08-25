Три улицы в Твери перекроют для движения транспорта

Три улицы в Твери перекроют на время дорожных работ Фото: Максим КИСЕЛЕВ

В Твери с 10:00 утра 27 августа до 17:00 вечера 27 октября будет ограничено движение транспорта по улице Резинстроя, на участке от дома №6 до дома №10.

Движение и парковка транспорта также будут прекращены по улице Скворцова-Степанова и улице Малая Тверская на период с 26 августа по 10 сентября. Полностью участки перекрываться не будут. Движение будут ограничивать ужедневно, на время проведения дорожных работ, с 8:00 утра до 19:00 вечера.

Соответствующие постановления размещены на сайте администрации Твери.

Организациям необходимо обеспечить проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы указанных улиц, а также установку дорожных знаков.

Водителям следует заранее планировать пути проезда и парковку транспорта.