Большая ярмарка-раздача животных состоится в Твери

Вы сможете выбрать любое животное на выставке или по фотографии. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

28 августа, в субботу, в Твери пройдёт большая ярмарка-раздача бездомных животных. Каждый пришедший сможет забрать к себе котёнка или щенка, которому нужен дом.

"Вы можете выбрать любое животное на выставке или по фотографии, или просто прийти пообщаться с нами и нашими подопечными", приглашают организаторы - тверская Инициативная группа по защите животных.

Если питомец вам не нужен, сделать доброе дело всё равно можно. Принесите с собой подарки для подопечных Инициативной группы, лучше всего - корма для собак и кошек.

На ярмарке можно будет помочь и людям. Волонтёры примут еду длительного хранения, канцтовары для детей. Собранное раздадут нуждающимся.

Выставка-раздача животных пройдёт на площадке у кинотеатра "Звезда" с 11:00 до 17:00.