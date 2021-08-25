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Происшествия25 августа 2021 18:12

Женщине в Твери пообещали выигрыш в лотерею и украли 16 000 рублей

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Девушку обманули организаторы несуществующей лотереи

Девушку обманули организаторы несуществующей лотереи

Фото: Анастасия Осипова

Полиция ищет мошенников, которые обманули 28-летнюю жительницу Твери. Женщине позвонил неизвестный и сообщил о выигрыше 220 000 рублей. Участия в розыгрышах девушка не принимала, но выигрышу обрадовалась и согласилась оплатить комиссию.

По ссылке потерпевшая ввела реквизиты банковской карты и перевела 16 000 рублей. После этого организаторы "лотереи" перестали выходить на связь, а девушка обратилась в полицию.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Злоумышленников ищет полиция.