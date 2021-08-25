Готовность жилого фонда к отопительному сезону в Тверской области составляет 77,3%

Игорь Руденя дал указания по подготовке к отопительному сезону Фото: ПТО

Главной темой заседания правительства Тверской области, которое 25 сентября провел губернатор Игорь Руденя, стала подготовка к отопительному сезону 2021-2022 года.

К началу нового отопительного сезона в общей сложности будет подготовлено 834 котельные, свыше 1900 км тепловых сетей, более 6000 км водопроводных сетей, 2500 км – сетей водоотведения, а также более 60 тыс. км электросетей.

К зиме ведётся подготовка свыше 11500 многоквартирных домов. На сегодняшний день готовность фонда составляет 77,3%, идет оформление паспортов готовности.

- Необходимо существенно усилить работу по созданию запасов топлива, взаимодействие с компаниями, управляющими многоквартирными домами, ускорить работы по опрессовке, замене основных каналов теплоснабжения в городах. Важно завершить своевременную сдачу объектов строительства и капитального ремонта в системе теплоснабжения. Особо обратить внимание на подготовку специалистов, которые будут осуществлять эксплуатацию жилищно-коммунальной инфраструктуры в отопительный период, - обозначил Игорь Руденя.

Основные работы по подготовке муниципальных образований к отопительному сезону должны быть завершены к 15 сентября.