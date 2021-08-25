В Твери нашли пропавшего подростка, который ушел из дома после ссоры с родителями

Поиски подростка завершены
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Твери завершены поиски пропавшего 21 августа 13-летнего мальчика. Ранее сообщалось, что подросток поругался с родителями и ушел из дома.
По факту исчезновения несовершеннолетнего была организована доследственная проверка. Пропавшего ребенка искали следователи, полиция, волонтеры.
Правоохранители выезжали по месту жительства мальчика.
25 августа ребенка нашли и вернули домой. Где именно он находился, следователи не уточняют.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.