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Общество25 августа 2021 16:47

В Твери нашли пропавшего подростка, который ушел из дома после ссоры с родителями

Следователи проводят проверку
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Поиски подростка завершены

Поиски подростка завершены

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Твери завершены поиски пропавшего 21 августа 13-летнего мальчика. Ранее сообщалось, что подросток поругался с родителями и ушел из дома.

По факту исчезновения несовершеннолетнего была организована доследственная проверка. Пропавшего ребенка искали следователи, полиция, волонтеры.

Правоохранители выезжали по месту жительства мальчика.

25 августа ребенка нашли и вернули домой. Где именно он находился, следователи не уточняют.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.