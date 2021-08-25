С 1 октября услуги МФЦ жителям Тверской области будут оказывать на дому

Услуги МФЦ будут оказывать на дому Фото: ПТО

25 августа на заседании правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя, было принято решение об организации оказания услуг МФЦ на дому.

- Мы проведем эксперимент в Твери, Калининском районе и Андреапольском округе и в ближайшее время определим еще несколько муниципалитетов, где будет действовать выездное обслуживание, – отметил Игорь Руденя.

В Твери и Калининском районе выездное обслуживание начнет действовать уже с 1 октября, в Андреапольском муниципальном округе – до конца 2021 года.

Бесплатно вызвать сотрудников МФЦ на дом смогут участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, инвалиды I или II группы, пенсионеры старше 80-лет и не имеющие возможности самостоятельно обратиться в МФЦ.

Подать запрос можно лично, по телефону или на официальном сайте МФЦ. Необходимо указать место, дату и время вызова, услугу.

Для граждан вне льготных категорий предоставление услуги на дому будет платным.