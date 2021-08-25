В поселке Тверской области аварийное дерево спилили после вмешательства прокуратуры

Аварийное дерево убрали по требованию прокуратуры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратурой Пеновского района в ходе проверки установлено, что местная администрация проигнорировала обращение местной жительницы и не приняла меры в ответ на ее жалобу.

В 2020 году женщина обращалась в администрацию для проведения обследования дерева, расположенного близости ее дома. Дерево было признано аварийным и год назад его должны были убрать. Фактически меры приняты не были.

Прокуратурой в адрес администрации Пеновского муниципального округа внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Аварийное дерево убрано с улицы.