В поселке Тверской области аварийное дерево спилили после вмешательства прокуратуры

Аварийное дерево убрали по требованию прокуратуры
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Прокуратурой Пеновского района в ходе проверки установлено, что местная администрация проигнорировала обращение местной жительницы и не приняла меры в ответ на ее жалобу.
В 2020 году женщина обращалась в администрацию для проведения обследования дерева, расположенного близости ее дома. Дерево было признано аварийным и год назад его должны были убрать. Фактически меры приняты не были.
Прокуратурой в адрес администрации Пеновского муниципального округа внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Аварийное дерево убрано с улицы.