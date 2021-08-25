В Тверской области работает передвижная станция переливания крови Фото: ПТО

В муниципалитетах Тверской области в рамках социальной акции по сдаче крови начала работу мобильная станция переливания крови. За время работы она побывает в пяти городах. 24 августа станция приьыла в Кимры.

30 и 31 августа мобильная станция переливания крови будет работать в Торжке, 2 сентября – в Кувшиново, 7 и 8 сентября – в Бежецке, 14 и 15 сентября - в Конаково.

По мнению губернатора Игоря Рудени, проведение подобных акций способствует формированию активной гражданской позиции у молодого поколения, позволяет привлечь в ряды доноров еще больше неравнодушных людей.

Специалисты напоминают, что потенциальный донор не может сдавать кровь между первой и второй прививкой от COVID-19, а также на протяжении месяца после получения второго компонента вакцины.