В Тверской области осужденного оштрафовали за демонстрацию нацистских татуировок

На нарушителя наложен административный штраф Фото: архив "КП"

Тверской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях установлено, что в мае 2021 года 36-летний мужчина, отбывающий наказание в ИК-7, публично демонстрировал имеющиеся у него на теле татуировки в виде нацистской символики перед другими осужденными. Законом данные действия запрещены и расцениваются как проганда.

Прокуратурой в отношении нарушителя вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. За пропаганду нарушитель оштрафован.