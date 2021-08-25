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Общество25 августа 2021 13:27

В Тверской области осужденного оштрафовали за демонстрацию нацистских татуировок

Он показывал их другим осужденным
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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На нарушителя наложен административный штраф Фото: архив "КП"

На нарушителя наложен административный штраф Фото: архив "КП"

Тверской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях установлено, что в мае 2021 года 36-летний мужчина, отбывающий наказание в ИК-7, публично демонстрировал имеющиеся у него на теле татуировки в виде нацистской символики перед другими осужденными. Законом данные действия запрещены и расцениваются как проганда.

Прокуратурой в отношении нарушителя вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. За пропаганду нарушитель оштрафован.