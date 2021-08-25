Жители пожаловались на отсутствие уличного освещение в деревне Тверской области

Вопрос с уличным освещением остается на контроле прокуратуры Фото: Мария ЛЕНЦ

Конаковской межрайонной прокуратурой в ходе проверки установлена неудовлетворительная организация уличного освещения в деревне Стариково. С жалобой на отсутствие света обратились местные жители.

Прокуратурой в адрес временно исполняющего обязанности главы администрации Городенского сельского поселения было внесено представление, но меры по устройству освещения не приняты.

В отношении руководителя органа местного самоуправления вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, виновный оштрафован на 2000 рублей.

Постановление не вступило в законную силу. Устранение нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.