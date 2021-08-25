Педагоги школ, колледжей и детских садов Тверской области получат по 10 000 рублей

В Твери проходит Августовская педагогиеческая конференция Фото: ПТО

Губернатором Игорем Руденей принято решение о единовременных региональных выплатах педагогам школ, колледжей и детских садов по 10 000 рублей, другие сотрудники образовательных организаций получат по 5000 рублей.

Об этом глава региона объявил 25 августа на Августовской педагогической конференции работников и руководителей образовательных учреждений Тверской области «Образование Верхневолжья: стратегия развития».

- Прежде всего, хочу поблагодарить вас за работу в непростой период 2020-2021 года. Несмотря на пандемию коронавируса вы воспитывали наших детей, проводили уроки, реализовывали программы дополнительного образования, – обратился к педагогам Игорь Руденя.

Губернатор назвал главные направления работы в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография».

Первое - формирование комфортных условий в школах и детских садах. В течение последних четырёх лет в регионе капитальный ремонт выполнен в 455 учреждениях. С 2022 года также стартует новая федеральная программа по комплексному капремонту зданий школ. В Тверской области она охватит 49 организаций образования.

Второе направление – развитие дополнительного и профессионального образования. По поручению Игоря Рудени организации профобразования будут прикреплены к действующим предприятиям.