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Происшествия25 августа 2021 11:56

Кражу двух велосипедов раскрыли полицейские в Твери

Подозреваемые задержаны
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Подозреваемых задержала полиция

Подозреваемых задержала полиция

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В полицию обратился 34-летний житель Твери и сообщил, что у него из подъезда украли два велосипеда стоимостью 15 000 рублей.

Транспортные средства были пристёгнуты к трубе в подъезде дома. Злоумышленники срезали трос и забрали велосипеды.

Оперативники обследовали места возможного сбыта краденого, проверили подозреваемых и выявили, что к краже причастны неработающие местные жители 24 и 29 лет.

Похищенное имущество мужчины продали. По факту кражи возбуждено уголовное дело.