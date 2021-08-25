Кражу двух велосипедов раскрыли полицейские в Твери

Подозреваемых задержала полиция
Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
В полицию обратился 34-летний житель Твери и сообщил, что у него из подъезда украли два велосипеда стоимостью 15 000 рублей.
Транспортные средства были пристёгнуты к трубе в подъезде дома. Злоумышленники срезали трос и забрали велосипеды.
Оперативники обследовали места возможного сбыта краденого, проверили подозреваемых и выявили, что к краже причастны неработающие местные жители 24 и 29 лет.
Похищенное имущество мужчины продали. По факту кражи возбуждено уголовное дело.