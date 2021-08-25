В Твери 13-летний мальчик поссорился с родителями и ушел из дома

Мальчик пропал 21 августа Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Твери организованы поиски 13-летнего Максима Преснякова. 21 августа мальчик поссорился с родителями, ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

По данному факту Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

По месту жительства мальчика выезжал следователь. Каких-либо следов или предметов совершения противоправных действий не обнаружено.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.