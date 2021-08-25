Водитель "Лады" погиб в ДТП в Тверской области

Водитель погиб на месте ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла 24 августа на 2 км автодороги Пантелиха - Стан в Лихославльскогом районе Тверской области.

Водитель автомобиля "Лада Ларгус" при движении в направлении деревни Пантелиха, не имея права на управление транспортным средством, не учел безопасную скорость движения, автомобиль занесло на дороге и он опрокинулся в кювет.

Водитель погиб на месте до прибытия скорой помощи. Пассажир с травмами доставлен в медицинское учреждение.