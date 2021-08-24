Под Тверью обнаружили "собачий концлагерь", где животные от голода едят друг друга

38 собак мучительно умирают от голода и жажды и вынуждены нападать друг на друга. Фото: vk.com/kalininsky69/Людмила Просвирина

Под Тверью, в селе Петровское Калининского района, 38 собак мучительно умирают от голода и жажды. Тревогу забили в интернете неравнодушные люди.

Пост с рассказом о "собачьем концлагере" размещён в группе "Калининский район Тверской области". Местная жительница говорит, что собаки живут в одном из домов и у них есть хозяйка, но она не заботится о них, бывает в селе лишь изредка. Обречённые на смерть животные начали заниматься каннибализмом.

"Хозяйка Ольга, этих собак изредка приезжает и кормит, куриными ногами, вода у них отсутствует, собаки друг друга едят, на фото у пса отгрызена нога, животные медленно и мучительно умирают. Прошу всех не равнодушных помочь!!!!!!" - пишет местная жительница.

Этот ужасный случай - далеко не первый. "КП"-Тверь" уже писала о собачьем концлагере с умирающими хаски и маламутами в Андреапольском районе, а также о страшном питомнике в деревне Пушкино, где вместе с собаками в ужасных условиях жил, спал и ел 10-летний ребёнок заводчицы.