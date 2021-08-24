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Общество24 августа 2021 19:36

28 снарядов времен войны обезвредили в Тверской области

Работы проводятся в Ржевском районе
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Взрывоопасные снаряды обезврежены Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Взрывоопасные снаряды обезврежены Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

24 августа на территории Ржевского района проведена механизированная и ручая очистка местности. В ходе работ обнаружены снаряды времен Великой Отечественной войны.

В числе "трофеев" артиллерийские снаряды, взрыватели, мины, ручные гранаты, запал Ковешникова.

Проведено обслуживание оборудования, снаряжения и техники.

Главное управление МЧС России по Тверской области напоминает: при обнаружении взрывоопасного предмета не пытайтесь обезвредить его самостоятельно, а сразу вызывайте экстренные службы.