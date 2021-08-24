Лучший двор выбрали в Московском районе Твери

В Московском районе Твери выбрали лучший двор Фото: администрация Твери

В Твери подвели итоги конкурса по благоустройству и выбрали лучший двор, клумбу и палисадник.

В Московском районе победили жители дома №37 на бульваре Гусева. Возле каждого подъезда пятиэтажки разбиты цветники.Жильцы участвуют в конкурсе не первый год и за самый красивый двор награждены благодарственными письмами.

У жителей дома №32 по бульвару Гусева члены жюри смотра-конкурса отметили клумбы и малые архитектурные формы. В числе победителей также были отмечены территории дворов у домов №61А и № 61Б по улице Можайского.

Итоги конкурса по благоустройству также подведены и в других районах города.