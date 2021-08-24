Международная компания построит в Твери крупный комплекс по производству медицинских изделий

Все договорённости уже достигнуты. Фото: ПТО

Немецкая компания «Гематек», имеющая статус международной, планирует реализацию в Твери серьёзного инвестиционного проекта. В 2022 году в областной столице приступят к строительству производственно-логистического комплекса. На его мощностях будут изготавливаться медицинские изделия, шовные материалы, ортопедические импланты и средства дезинфекции.

Договоренность о реализации этого проекта на территории Тверской области была достигнута в мае 2019 года в Германии на встрече губернатора Игоря Рудени с представителями медицинской и фармацевтической компании «B.Braun».

Предполагается, что новое производство привлечёт около 3 млрд рублей инвестиций, а также создаст более 250 рабочих мест.