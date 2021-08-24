37 территорий благоустроено в Тверской области по нацпроекту «Жильё и городская среда»

В районах приводят в порядок парки, набережные, площади, скверы, игровые площадки. Фото: ПТО

В Твери и районах Верхневолжья продолжаются работы по благоустройству дворов и общественных территорий в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». К настоящему моменту приведены в порядок 11 дворов и 26 общественных пространств - скверов, улиц, парковых зон.

В сквере в посёлке Калашниково Лихославльского района появились пешеходные дорожки, фонари, обустроена зелёная зона. В посёлке Лесное оборудована сцена для концертов и других мероприятий - тоже в местном сквере. В Белом приведена в порядок Базарная площадь, в Андреаполе - городской сад.

В Ржеве обустроен скейт-парк на Советской площади. там должны серьёзно подойти к вопросу безопасности: губернатор Игорь Руденя поручил предусмотреть все меры и контролировать использование молодёжью защитной экипировки.

В столице Тверской области работы идут: облагораживается Мигаловская набережная, на набережной Афанасия Никитина устанавливают новые скамейки, ремонт в разгаре во дворах по улице Советской и проспекту Чайковского.

Всего, по данным регионального Правительства, в этом году в регионе заявлено благоустройство 79 общественных пространств и 21 двора.